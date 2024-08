Violetta Villas zmarła 5 grudnia 2011 roku. Ciało znaleziono zaniedbane, wychudzone, pokryte licznymi siniakami i krwiakami. Ostatnie lata życia Violetta Villas spędziła pod opieką Elżbiety Budzyńskiej, która została skazana za znęcanie się nad piosenkarką i nieudzielenie jej pomocy.

Po jej śmierci piosenkarki dom w Lewinie Kłodzkim, w którym mieszkała, stał się przedmiotem sporu. Syn piosenkarki odziedziczył willę po długiej batalii sądowej. Schorowana piosenkarka w 2007 r. zapisała majątek opiekunce, czyniąc ją jedyną spadkobierczynią. Posiadłość była w tragicznym stanie. Budynek został zdewastowany, zagrzybiony i okradziony z wielu cennych przedmiotów. Zamienił się w ruinę.

W Lewinie Kłodzkim miało powstać muzeum Violetty Villas

Rodzina Violetty Villas liczyła na wsparcie finansowe gminy i pomoc w stworzeniu miejsca pamięci po artystce. Ekspozycję miały stanowić liczne pamiątki po diwie - stroje sceniczne, biżuteria, meble, dokumenty oraz niepublikowane nagrania i zdjęcia. Niestety, gmina nie wykazała zainteresowania realizacją tego projektu.

"Nie podjęto z moim mężem żadnych sensownych działań, stworzono za to własny pseudodom pamięci, który funkcjonuje na dziwnych warunkach i jest nie do końca zgodny z faktami" - powiedziała Małgorzata Gospodarek w wywiadzie dla Plejady.

Brakuje pieniędzy na remont willi Violetty Villas

"Mój mąż przejął go kilka lat po śmierci mamy. Przez wiele lat zawiadywała nim opiekunka, która została skazana dwoma wyrokami. Potrzebne są naprawdę duże pieniądze, by go odremontować, a my ich nie mamy. Mieszkamy w Warszawie, 550 km od Lewina Kłodzkiego, jesteśmy starszymi ludźmi na emeryturze. Dom stoi i niszczeje. Cierpimy więc strasznie, że nie można go zwiedzać, że jest zamknięty na kłódkę i nie nadaje się do niczego" - powiedziała Małgorzata Gospodarek. Dodała, że gmina zamknęła drogę dojazdową do willi.

Rodzina rozważa sprzedaż domu Violetty Villas

"Mąż rozważa sprzedaż domu, choć to dla niego niezwykle sentymentalne miejsce. Liczymy, że osoba, która kupi nieruchomość, będzie wrażliwa na to, kim była Violetta Villas, nie zapomni o niej i znajdzie pomysł na ten dom. Zależy nam, by legenda Violetty nie umarła. To naprawdę wyjątkowe miejsce" - zdradziła synowa Violetty Villas Plejadzie.

