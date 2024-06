Roksana Węgiel, która w 14. edycji polsatowskiego programu "Taniec z gwiazdami" tańczyła w parze z Michałem Kassinem, była jedna z faworytek. Weszła do finału programu, gdzie zmierzyła się z Anitą Sokołowską oraz Julią Kuczyńską, czyli "Maffashion".

Roksana Węgiel ostatecznie zajęła drugie miejsce. Kryształowa Kula powędrowała do aktorki, Anity Sokołowskiej.

Wyczerpujące treningi w "Tańcu z gwiazdami"

Wszyscy uczestnicy "Tańca z gwiazdami" powtarzają, że treningi poprzedzające taneczne występy są bardzo wymagające i wyczerpujące. Skutkuje to m.in. utratą wagi.

Ile kilogramów ubyło Roksanie Węgiel? "Myślę, że może cztery... Teraz ważę 47 kg" - powiedziała gwiazda w rozmowie z portalem ShowNews.

Roxie Węgiel bardzo przykładała się do przygotowań do tanecznych popisów. Doprowadziło to do dużego wyczerpania jej organizmu. Musiała się wzmacniać. Fani 19-latki zapewne dobrze pamiętają, że pomiędzy odcinkami tanecznego show pokazała zdjęcie z kroplówką.