Roksana Węgiel to jedna z tych gwiazd, które dorastały na oczach całej Polski. Wzięła udział w "The Voice Kids" i wygrała jedną z edycji dziecięcej Eurowizji. Nadal śpiewa, koncertuje i osiąga kolejne sukcesy. Prywatnie Roksana Węgiel została żoną Kevina Mgleja i korzysta z życia, gdy tylko może.

Internauci krytykują zdjęcia w bikini Roxie Węgiel

W rozmowie z Pudelkiem Roxie wyznała, że ostatnio sporo się dzieje w jej życiu osobistym. Nie wszystkim jednak podoba się to, jak dorosła i zmieniła swój wizerunek piosenkarka. Pod jej instagramowymi postami często poza komentarzami pełnymi zachwytu, można znaleźć te krytyczne.

Najwięcej emocji budzą jej zdjęcia w strojach kąpielowych. Jak Roksana Węgiel reaguje właśnie na takie komentarze?

Cięta riposta piosenkarki

To jest niesamowicie śmieszne. Czy ja mam być na plaży w golfie? To jest sesja na basenie, mam być w kombinezonie narciarskim? No bez przesady. Uważam, że te stroje są piękne, super podkreślają figurę, dlatego też to reklamuję. Kiedy, jak nie teraz? Mam 19 lat, myślę, że za jakiś czas moje ciało nie będzie już tak dobrze wyglądało, chociaż kto wie. Trzeba korzystać, takie mam zdanie na ten temat - odpowiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Wyznała, że niektóre komentarze blokuje a na te dotyczące jej gustu i strojów często po prostu nie zwraca uwagi. Jeśli chodzi o takie komentarze, to ja nawet na to nie zwracam uwagi. To jest dla mnie niedorzeczne, jak można w taki sposób komentować zdjęcia w stroju czy nawet w bieliźnie? Jak wychodzisz na basen, to logiczne jest to, że wychodzisz w stroju kąpielowym - wyznaje.