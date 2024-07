W poprzedniej edycji "The Voice of Poland" jurorami byli: Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomsona i Barona. Czy skład sędziowski się zmieni? Kto będzie trenerem w kolejnej edycji programu?

Wiadomo, że castingi są zakończone. Nie podano jednak, kto zasiądzie w czerwonych fotelach trenerskich w studiu "The Voice of Poland". Podobno mają zajść duże zmiany.

Doda w fotelu sędziowskim "The Voice of Poland"

Teraz Doda zaskoczyła fanów, publikując zdjęcie, na którym siedzi w charakterystycznym fotelu sędziowskim z "The Voice of Poland".

Czy to oznacza, że piosenkarka zasili grono jurorów w programie? Sądząc po jej najnowszej publikacji - nie miałaby nic przeciwko. Zamieszczone przez nią ujęcie to kolaż stworzony z fotografii z planu produkcji i zdjęcia z jej najnowszej sesji. W opisie do publikacji napisała: "A teraz kochani afirmujemy grupowo i najlepiej międzynarodowo także wzywam również Polonie".

Fani Dody trzymają kciuki

Jak na ten wpis zareagowali fani? Pod publikacją wokalistki błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część osób w pierwszej chwili nie zauważyła, że to fotomontaż, a inni z entuzjazmem pisali: "Nie obejrzałam i nie mam zamiaru oglądać ani jednego odcinka. Ale gdyby w Jury zasiadła DODA, obejrzę każdy! O taaaak! Trzymamy kciuki", "No ja czekam na ten moment kiedy ogłoszą , że jesteś w jury", "Aż mi serce mocniej zabiło… a patrząc po ilości podobnych komentarzy widać jak wielu z nas o tym marzy".

Cenna Doda

Magazyn "Forbes Women" co roku publikuje rankingi najcenniejszych marek osobistych. W 2023 roku Doda zajęła w nim 12. miejsce. Gwiazda w 2024 roku wskoczyła w tym rankingu na czwarte miejsce. Jest z tego bardzo dumna. "Z raportu najcenniejszych kobiecych marek osobistych - w nowym zestawieniu moja wycena jest na poziomie 305 mln złotych (tuż po Idze Świątek, Agnieszce Holland i Magdzie Linette). Wow, wśród takich nazwisk to prawdziwy sukces. Doceniajmy, a nie oceniajmy" - napisała wokalistka.