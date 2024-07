Jak zapowiadają producenci, "B&B Love" to nowa telenowela dokumentalna, która stawia na naturalność i autentyczność. Bohaterowie prowadzący obiekty Bed & Breakfast to odważne osoby, które zdecydowały się opuścić Polskę i z sukcesem rozkręcić własne biznesy hotelarskie za granicą. Mając za sobą wiele przeżyć i różne związki, teraz szukają tego, co najważniejsze – prawdziwej miłości.

"To nie jest kolejny program randkowy"

"To nie jest kolejny randkowy program o niekończących się romantycznych piknikach i wypadach na plaże. To historia relacji w prawdziwym życiu, gdzie codzienność rzadko ustępuje miejsca bajce. Samotnych bohaterów prowadzących obiekty B&B, rozsianych po całym świecie, odwiedzą single, gotowi na to, by stać się częścią ich życia. Będą razem mieszkać, pracować i poznawać inną kulturę i kraj" - czytamy w opisie programu.

Połączy ich decyzja, czy rozpocząć wspólne życie. Kto zostanie tylko gościem, a kto będzie miał odwagę zameldować się na stałe? Odpowiedzi na te pytania odkryjemy na TVN już tej jesieni, w programie „B&B Love”.