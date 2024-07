Uwielbiany przez publiczność i poprzedniego prezesa TVP, Jacka Kurskiego, gwiazdor disco polo, czyli Zenek Martyniuk, latem ma bardzo dużo pracy. Rusza w trasę i daje wiele koncertów. W nowym wywiadzie zdradził, że nie przepada za bezczynnym urlopowaniem. Wspomniał także o planach żony. Jak się okazuje, Danuta Martyniuk jest już zmęczona tempem życia męża i na wakacje ma inne plany niż jej partner.

Wakacje nie dla Zenka Martyniuka

Zenek Martyniuk w czasie wakacji łączy przyjemne z pożytecznym i koncertuje nad morzem. W rozmowie z "Faktem" zdradził, że w tym roku wybiera się do Kołobrzegu, Międzyzdrojów i Rewy. Koncerty odbywają się zazwyczaj wieczorem, więc większość dnia można przeznaczyć na odpoczynek. "W tamtych rejonach będę koncertował i jednocześnie wypoczywał. Połączę to sobie. Nie lubię gdzieś tak specjalnie wyjeżdżać na wakacje. Bo i po co mam jechać nad morze na wakacje, jak tam będę kilka dni podczas koncertów" - podkreślił muzyk disco polo.

Co na to Danuta Martyniuk?

Jak się okazuje, Martyniuk ma już plany na listopad. W tym roku czeka go wyjazd do Stanów. W rozmowie z "Faktem" wyjawił, że w tej podróży może zabraknąć u jego boku żony. Danuta Martyniuk ma też nieco inne plany na wakacje.

Król disco polo wyznał, że jego ukochana jest zmęczona intensywnym trybem życia swojego partnera i zamiast towarzyszyć mu w trasie, woli spokojniej spędzać czas. "Teraz głównie jest w domu na wakacjach. Nie wiem też, czy pojedzie ze mną w tym roku do Stanów. Ostatnio jak byłem, to była zmęczona tymi wszystkimi lotami i przelotami. To jeszcze zobaczymy" - powiedział Zenek Martyniuk w rozmowie z "Faktem".