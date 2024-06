Zenon Martyniuk był ulubieńcem byłego prezesa TVP, Jacka Kurskiego. Za czasów jego rządów na Woronicza w Warszawie lider zespołu Akcent bardzo często pojawiał się na antenie i był zapraszany na wielkie koncerty, m.in. był gwiazdą sylwestrów. 23 czerwca 2024 roku król disco polo skończył 55 lat. W rozmowie z Plotkiem Joanna Kurska powiedziała, czego życzy muzykowi.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Gorące życzenia Joanny Kurskiej

- Zenonowi Martyniukowi życzę wspaniałego życia z ukochaną, piękną żoną Danusią. Życzę zdrowia i kreatywności w tworzeniu kolejnych ulubionych piosenek milionów Polaków. Dziękuję za wszystkie koncerty w TVP, które razem zorganizowaliśmy, za wszystkie piki, którymi mógł pochwalić się mój mąż. Za to, że jest sam w sobie społecznym zjawiskiem i symbolem fenomenu naszej polskiej muzyki, którą jako naród pokochaliśmy - powiedziała Joanna Kurska w rozmowie z dziennikarzem Plotka.

"Ta władza gardzi disco polo"

Zenek Martniuk i inni piosenkarze z nurtu disco polo z TVP zniknęli. Czy Joanna Kurska myśli, że powrót tej muzyki na antenę publicznego nadawcy jest możliwy?

W powrót Zenka do TVP za tej władzy wierzę średnio, dlatego że ta władza ma kompleksy, wstydzi się polskości, w związku z czym gardzi i odrzuca disco polo. Bo dla tej władzy polskość to nienormalność, a ta muzyka jest esencją ludycznej polskości. Ale, że kiedyś Zenek wróci do TVP - to tego jestem pewna! - podsumowała Joanna Kurska.