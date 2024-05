Zenek Martyniuk przez ostatnie lata regularnie pojawiał się w TVP podczas okolicznościowych koncertów. Nie brakowało go także w Zakopanem podczas sylwestrowych imprez. Po zmianie władz artyści disco polo nie pojawiają się na wizji. Okazuje się, że Zenek Martyniuk wraca do telewizji. Już jesienią będzie go można oglądać w roli jurora. Gdzie?