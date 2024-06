Olga Kalicka zdobyła dużą popularność dzięki roli Magdy – dziewczyny Tomka (Maciej Musiał) w serialu "Rodzinka.pl". Grała także w takich produkcjach, jak m.in.: "Plebania", "Dziewczyny z Dubaju", "Dziewczyna influencera".

Miłość i rozstanie

Kilka lat temu było głośno o jej życiu prywatnym. Aktorka przez pewien czas była związana z Cezarym Nowakiem, z którym doczekała się syna. Aleks przyszedł na świat w 2019 roku. Dwa lata później aktorka opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym przyznała, że rozstała się z narzeczonym.

"Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu. To, co jest niezmienne, to to, że kochamy Aleksia najbardziej na świecie i jako jego rodzice zrobimy wszystko, by miał cudowne, pełne radości dzieciństwo i wyrósł na mądrego, szczęśliwego człowieka" – napisała wtedy.

Miłość Olgi Kalickiej

Od jakiegoś czasu mówiło się, że Olga Kalicka jest w związku. W końcu to potwierdziła. Pochwaliła się romantycznym nagraniem z ukochanym. Filmik to pamiątka z egzotycznych wakacji, na jakie Olga i jej wybranek wybrali się w czerwcu. Widzimy na nim, jak ubrana w strój kąpielowy Kalicka, przytula się i całuje partnera. Wszystko na tle pięknego wodospadu.

Gwiazda już nie ukrywa, że jest zakochana. Filmik uzupełniła opisem. "Odnaleźć siebie w oczach drugiej osoby to najpiękniejsze czego można doświadczyć. Bez Ciebie nie poszłabym dalej. Jesteś najpiękniejszym prezentem i moim lustrem każdego dnia" - czytamy.

Obserwatorzy Kalickiej pospieszyli z gratulacjami. "Pięknie! I niech ta miłość wzrasta w Was każdego dnia!; Cieszę się Olga, baaardzo!; Coś pięknego, dużo szczęścia kochani" - napisali m.in. jej fani.