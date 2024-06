Kabareciarze chętnie komentują sytuację politycznym w Polsce. Politycy są wdzięcznym tematem. W nowym wywiadzie Robert Górski powiedział, co myśli o byłym premierze Mateuszu Morawieckim i prezesie PiS, Jarosławie Kaczyńskim.

Satyryk z Kabaretu Moralnego Niepokoju w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem opowiedział o kulisach swojej pracy. Powiedział też, co sądzi o politykach. Podkreślił, że po jesiennych wyborach w Polsce nastał spokojniejszy czas.

Tryb wyborczy

- Cały czas jesteśmy w jakimś trybie wyborczym, więc właściwie trudno się na czymś skoncentrować, bo wszystko jest podporządkowane tym wyborom. (…) Teraz jako satyryk nie zajmuje się polityką, trzeba czekać. To nie jest tak, że "skończył się PiS, teraz trzeba uderzyć w Tuska". Trzeba pozbierać trochę materiału - powiedział Robert Górski.

Bez ogródek o prezesie PiS

Kabareciarz ostro wyraził się o Jarosławie Kaczyńskim. Ja chcę powiedzieć po pierwsze, że ja go nie lubię i nie wydaje mi się, żeby robił dobrze (…) Dla mnie jako dla satyryka jest to doskonały temat do parodiowania, bo jest tak charakterystyczny, że bardziej się już chyba nie da. W ten sposób demokracja się sprawdza, bo on reprezentuje swoich wyborców. Wydaje mi się, że kiedyś był kimś innym – powiedział w wywiadzie dla Goniec.pl.

Życzenia dla byłego premiera

Niedawno Mateusz Morawiecki obchodził 56. urodziny. Robert Górski złożył mu życzenia.

Spełnienia marzeń. Jego marzeniem jest zostać prezydentem, tak widzę. Ma szansę, ale nie wiem co na to prezes. Ale może to ten moment, kiedy się okaże, że prezes nie jest potrzebny- dodał.