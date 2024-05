Kabaretów zabrakło podczas Polsat Hit Festiwal, ale pojawią się na festiwalu w Opolu. Imprezę poprowadzi Piotr Bałtroczyk a wśród tych, którzy pojawią się na scenie nie zabraknie Roberta Górskiego i jego Kabaretu Moralnego Niepokoju.

Robert Górski i kabarety wracają do Opola

Satyrycy wystąpią drugiego dnia festiwalu w Opolu, czyli 1 czerwca.

Zaczynamy późno, po 22, ale poczekajcie. Same premiery, a do tego mistrz Zenon Laskowik. Prowadzi Piotr Bałtroczyk. Kiedy widzieliście go ostatni raz w telewizji? - napisał w mediach społecznościowych Robert Górski.

Zapowiedział również, że jesienią pojawi się nowy program Kabaretu Moralnego Niepokoju pt. "Normalne to to nie jest". Robert Górski w swoim wpisie odniósł się do afery z Polsatem. W październiku 2023 roku, tuż przed wyborami stacja ta wstrzymała emisję "Kabaretu na żywo. Młodzi i moralni". Wstrzymano także inne cykle kabaretowe a skecze z programu zniknęły z mediów społecznościowych. Okazuje się, że Górski otrzymał propozycję współpracy z Polsatem.

Robert Górski wróci do współpracy z Polsatem?

W zeszłą niedzielę nie było w Sopocie niedzielnego kabaretonu, tym razem Sopot Hit Festiwal skończył się w sobotę. Na naszym konflikcie z Polsatem tracą wszyscy, najbardziej widzowie, fani tej formy rozrywki - napisał.

Ale od nowego prezesa Polsatu Piotra Żaka, usłyszeliśmy słowo "przepraszam" i wystarczy. Było, minęło, trudno. Mimo propozycji nie robimy jednak jesiennego cyklu Młodych i Moralnych. Chcemy odpocząć, nabrać sił, zebrać pomysły. Jeśli potwierdzi się telewizyjny kabareton w Kielcach na koniec lata, niewykluczone, że się na nim pojawimy - dodał.