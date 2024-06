Zenon Laskowik występował podczas drugiego dnia festiwalu w Opolu. To właśnie wtedy jednym z punktów programu był kabareton. W amfiteatrze po kilku latach można było ponownie zobaczyć m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju i występującego w nim Roberta Górskiego.

Zenon Laskowik wystąpił w Opolu. Żartował z prezydenta Dudy i PiS-u

Jednym z występujących w kabaretonie satyryków był Zenon Laskowik. Jego występ oparty był głównie na żartach z poprzedniej władzy oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Nie zabrakło też żartów z prezesa PiS, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Internautom te skecze niestety nie przypadły do gustu.

Mam świadomość, że nie od wszystkich te brawa otrzymamy, bo jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim Polakom... nie zaszkodził. Ale oczywiście tych szkodników już nie ma... - tymi słowami rozpoczął swój występ Zenon Laskowik.

W dalszej części swojego występu stwierdził, że zmiany rozpoczęły się 15 października a nie 13 grudnia, kiedy "ponoć prezes spał do południa". Chodziło mu o wybory w 2023 roku, w których PiS został odsunięty od władzy.

Lotne umysły nie potrzebują podpórek, korzystają z rozumu i wiedzą, że mądrość mieszka w maksymie: myślę, więc jestem, a głupota myślę, że jestem... prezydentem wszystkich Polaków- tymi słowami zwrócił się z kolei do Andrzeja Dudy.

Internauci skrytykowali występ Zenona Laskowika

Andrzeju, naszego kraju wodzireju, opanuj się! Andrzeju, prawomocnych skazanych przyjacielu. Andrzeju! Zjednoczonej prawicy czarodzieju, obudź się! - krzyczał na koniec do mikrofonu.

Mimo, że w amfiteatrze spotkał się z wybuchami śmiechu i oklaskami, w sieci został mocno skrytykowany.

Festiwal zrobiony na złość poprzedniej władzy. A miało być bez polityki. Żenada!; Poziom żartu żenujący. Prymitywne teksty, reasumując - nie ma co i kogo oglądać!; To teraz już wiem, dlaczego kabarety zniknęły z Opola na długie lata.Jeśli mają wrócić w takiej marnej, ocenzurowanej, stronniczej formie to lepiej, żeby dalej pozostały na śmietniku - pisali internauci.

Nie jestem za PiS-em, ale bardzo mnie drażni to wyśmiewanie się z nich na każdym kroku w tym kabarecie. Jest to żenujące. Nie można się bawić bez mieszania w to polityki ? Nie da się tego słuchać-macie tylko jeden temat w kółko - czytamy.