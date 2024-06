Robert Górski wraz z Kabaretem Młodych Panów na festiwalu w Opolu zaprezentował skecz o adopcji królika, naszpikowany politycznymi aluzjami. Było tam wiele m.in. o jesiennych wyborach i m.in. byłym ministrze Przemysławie Czarnku.

Robert Górski krytykuje Jacka Kurskiego

Robert Górski udzielił też kilku wywiadów, w jednym z nich wyjawił, co sądzi o festiwalach organizowanych przez m.in. Jacka Kurskiego.

"Fajne jest to Opole. (...) Starałem się śledzić to, co działo się przez ostatnie lata i to było bardzo przykre. Przykre z powodu takiego, że są wspaniali artyści, którzy co roku są starsi i trzeba się nimi cieszyć, kiedy są, a Opole zawsze było takim miejscem" - powiedział Robert Górski w rozmowie z portalem Plotek.pl.

Robert Górski o latach bojkotu festiwalu

Czasem poziom tego, co się tutaj działo nie dorastał do rangi tego Opola, które wszyscy mamy w pamięci. Cieszę się, że to wszystko wróciło, że są ludzie, którzy bojkotowali Opole, a w tej chwili są w stanie przyjechać i się zaprezentować (...) No więc tak, to Opole jest wspaniałe, ta galeria nazwisk jest wspaniała i warto usiąść przed telewizorem, żeby na to wszystko popatrzeć" — opowiadał.