Brytyjska rodzina królewska przechodzi przez trudny okres. Król Karol i księżna Kate zachorowali na nowotwory. Młodsza siostra króla, księżniczka Anna, miała z kolei wypadek. Czy karta się odwróci? Wg ostatnich doniesień, żona następcy tronu, księcia Williama dobrze reaguje na leczenie. W związku z tym planuje kolejne publiczne wystąpienia. Kiedy ponownie ją zobaczymy?

Kiedy księżna Kate pojawi się publicznie?

Co prawda w oficjalnych informacji pojawienie się księżnej Kate na Trooping the Colour nie oznacza, że wróciła do pełnienia obowiązków, ale na pewno jest to znaczący sygnał. Ekspertka ds. brytyjskiej monarchii Emily Andrews informuje, że Kate rozważa pojawienie się na Wimbledonie w połowie lipca. Kate Middleton od 2017 roku jest patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club i ma zapewnione miejsce w królewskiej loży.

"Jej leczenie trwa i będzie trwało przez kilka następnych miesięcy, ale rozumiem, że jeśli będzie czuła się na siłach, chciałaby odwiedzić turniej tenisowy Wimbledon - jest patronem" - powiedziała Emily Andrews prasie.

Przede wszystkim dzieci

Zdaniem ekspertki księżna Kate chciałaby również towarzyszyć swoim dzieciom podczas różnego rodzaju imprez sportowych, pikników i wycieczek na koniec roku. Wg Andrews czas spędzony z rodziną jest dla Kate "absolutnym priorytetem", a dzieci są jej "głównym motorem napędowymi". Gdy George, Charlotte i Louis zakończą rok szkolny, rodzina ma udać się na lato do Amner Hall w Norfolk.

Emily Andrews twierdzi, że powrót księżnej do obowiązków będzie prawdopodobnie "stopniowy" i w pełnym wymiarze Kate powróci do pracy dopiero w przyszłym roku.