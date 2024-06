Monika Olejnik to jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek. Od lat związana jest ze stacją TVN24. Prowadzi w niej program "Kropka nad i". W maju br. Monika Olejnik ogłosiła, że wykryto u niej raka piersi. Z tego powodu musiała poddać się operacji.

Monika Olejnik wraca do zdrowia po operacji

Jej wpis wywołał ogromne poruszenie. Wiele znanych osób i fanów życzyło jej szybkiego powrotu do zdrowia. Dziennikarka dochodzi do siebie. Teraz opublikowała na swoim Instagramie nowy wpis. Wyznała w nim, z jakim bólem musiała się zmagać. Zaapelowała także do swoich obserwatorek.

Monika Olejnik w obszernym wpisie wyznała także, jak wraca do formy. Właśnie pozwoliła sobie na pierwszą aktywność fizyczną od czasu operacji.

Dzisiaj pierwszy po operacji "trening - marszobieg" biegnę, biegnę. Kiedyś zaczynałam dzień od 10 km biegu, ale dzisiaj ten jeden kilometr sprawił mi wiele radości. Niezależnie codziennie trenuję - wykonuję specjalistyczne ćwiczenia, bardzo ważne w leczeniu po operacji onkologicznej #gimnastyka - napisała Monika Olejnik.

Pierwszy trening Moniki Olejnik

Z przyjemnością powtórzę raz jeszcze, #proszę, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie, proszę, aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne wykrycie nowotworu mogą uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy, co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie "czy się badasz/badałaś profilaktycznie?", to wszyscy będziemy szczęśliwsi - zaapelowała do swoich fanek.

Podziękowała także za wsparcie fanów. Tylko w pierwszym tygodniu po operacji otrzymałam od Was ponad 30 tys. ważnych i pięknych wiadomości. Bardzo mi pomogliście wytrzymać ten koszmarny ból! - tymi słowami zakończyła swój wpis.