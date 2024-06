Księżna Kate dwa miesiące po operacji brzucha wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zmaga się z nowotworem i przechodzi chemioterapię. Tydzień temu pierwszy raz od opublikowania nagrania pojawiła się publicznie.

Księżna Kate wzięła udział w paradzie Trooping the Colour

Wzięła udział wraz z całą rodziną brytyjską w paradzie Trooping the Colour, która zorganizowana została z okazji urodzin króla Karola III. Dzień przed tym wydarzeniem zamieściła na Instagramie wpis, w którym napisała, jak się czuje i potwierdziła swoją obecność na tym wydarzeniu. Dodała, że ma nadzieję tego lata wziąć udział w jeszcze kilku publicznych wydarzeniach.

Dwa dni po paradzie rodzina królewska pojawiła się na obchodach z okazji Garter Day, czyli corocznej uroczystości wręczenia Orderów Podwiązki, która odbywa się na zamku w Windsorze.

Księżna Kate znowu walczy o zdrowie?

Księżnej Kate jednak zabrakło. Czy to oznacza, że gorzej się poczuła? A może po prostu nie zamierza nadwyrężać swojego zdrowia?

Robi to, co dla niej najlepsze i wraca do zdrowia w domu. Radzi sobie z tym najlepiej, jak potrafi - powiedział w rozmowie z magazynem "People" bliski przyjaciel rodziny brytyjskiej.