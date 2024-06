Księcia Walii sfotografowano, gdy rozmawiał z królem Danii Fryderykiem X. Obaj kibicowali swoim drużynom narodowym. Następca brytyjskiego tronu odśpiewał z angielską drużyną hymn narodowy i uniósł kciuk do góry, sygnalizując pozytywne nastawienie do meczu. Książę pozował także do zdjęcia z duńską księżniczką Izabelą i królem Danii Fryderykiem X na trybunach przed czwartkowym meczem.

Sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej w ostatnich miesiącach jest wyjątkowo trudna. Z nowotworem mierzy się nie tylko król Karol III, ale także jego synowa, księżna Kate. Żona księcia Williama pokazała się publicznie po półrocznej nieobecności podczas parady Trooping the Colour 15 czerwca.

Relaks na trybunach

W ostatnim czasie większość obowiązków spadła na księcia Williama. Teraz połączył przyjemne z pożytecznym. Syn króla Karola III jest zapalonym fanem piłki nożnej. Podczas Euro 2024 reprezentacja Anglii 20 czerwca zagrała w czwartek mecz z Danią. Na trybunach rozgrywce przyglądał się książę William w towarzystwie króla Danii i jego młodszej córki.

Pamiątkowe zdjęcie

"Niech wygra najlepszy" - takim podpisem opatrzono w mediach społecznościowych zdjęcie księcia Williama z królem Danii i jego córką. Na zdjęciach, które zrobili fotoreporterzy księciu oraz królowi, widać, że bardzo żywo reagowali na to, co działo się na boisku.