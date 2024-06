Maffashion i Michał Danilczuk występowali razem w "Tańcu z gwiazdami". Od początku widzowie byli niemal pewni, że między tą dwójką iskrzy. Domysły potwierdził np. namiętny pocałunek, którym przypieczętowali ogniste tango. Infuencerka w wywiadach mówiła, że ją i Michała połączyła piękna przyjaźń, która przetrwa program, ale nie ma mowy o romansie. Coś jest jednak na rzeczy i to na poważnie! Według najnowszych doniesień medialnych Maffashion i Michał Danilczuk są w związku.

Jak podaje portal Party.pl Maffashion i Michał Danilczuk oficjalnie są parą. Źródło serwisu twierdzi, że związek wydaje się zmierzać w dobrym kierunku. Choć jest to świeża relacja, to para już podjęła ważną życiową decyzję. Tancerz, który mieszkał w Londynie, postanowił przeprowadzić się do Warszawy, by na co dzień być bliżej ukochanej.

Poważne plany

Wygląda więc na to, że Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk mają wobec siebie poważne zamiary. "Michał dla Julii przeprowadził się do Polski, chce być blisko niej. To oczywiście początki związku, ale świetnie rokującego. Nie chcą mówić o tym publicznie - oboje są ostrożni w kontakcie z mediami, cenią swoją prywatność, ale i spokój" - zdradza informator portalu.

Rodziny wiedzą więcej…

Party.pl donosi także, że choć Maffashion i Michał Danilczuk stronią od mediów, to zdecydowanie inne podejście mają w sprawie rodziny. Jak się okazuje, para nie zamierza ukrywać swojego szczęścia przed bliskimi. "Oczywiście, że swojego związku nie ukrywają przed bliskimi, znajomymi i rodziną, bowiem spędzają razem sporo czasu, to żadna tajemnica. To, że Maffashion zabrała Michała na rodzinną komunię, nie jest przecież przypadkiem…" - wyjaśnia informator serwisu.