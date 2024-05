Julia "Maffashion" Kuczyńska w "Tańcu z gwiazdami" trenowała i występowała z Michałem Danilczukiem. W programie doszli aż do finału, gdzie ostatecznie zajęli 3. miejsce. Kryształową Kulę zdobyła Anita Sokołowska i Jacek Jeschke.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Przyjaźń czy coś więcej?

Reklama

Wspólne treningi Julii i Michała bardzo ich do siebie zbliżyły. Wiele do myślenia ich fanom dały pary np. gorące pocałunki, które wymieniali po zakończonym tańcu. Julia i Michał podkreślali, że połączyła ich naprawdę szczera przyjaźń i to jest bardzo cenne. Dodawali w wywiadach, że mają zamiar nadal utrzymywać tę piękną relację. Oczywiście wszyscy podejrzewają, że to nie przyjaźń, ale romans.

Reklama

Maffashion i Michał Danilczuk na rodzinnej imprezie

W miniony weekend Maffashion wzięła udział w uroczystości komunijnej, którą zorganizowano w jej rodzinie. Na InstaStories opublikowała relacje. Okazuje się, że zabrała ze sobą Michała Danilczuka.

Finaliści "Tańca z gwiazdami" świetnie bawili się na świeżym powietrzu, grając razem w piłkę nożną. Danilczuk zamieścił też zdjęcie Julii z Bastkiem na rękach.