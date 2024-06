W 2019 roku Karol Strasburger poślubił Małgorzatę Weremczuk. Dzięki 37 lat młodszej ukochanej prezenter telewizyjny został ojcem. Zakochani doczekali się córki, która dostała na imię Laura. Karol Strasburger wielokrotnie podkreśla, że ojcostwo daje mu wiele szczęścia. W jednym z najnowszych wywiadów aktor uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział więcej o żonie.

Karol Strasburger o żonie

Jak powiedział Karol Strasburger, żona jest dla niego wielkim wsparciem. "Żona wspiera mnie, bo jednocześnie jest moim menadżerem i współorganizatorem wielu zdarzeń związanych z moją pracą. Kibicuje mi. Nie jestem może dla niej gwiazdą, bo byłoby to dla mnie niefajne, że z tego względu, że jest moją żoną już bije mi brawo, ale niewątpliwie sprzyja temu, co robię" - powiedział w rozmowie z Pudelek.pl.

Karol Strasburger o inspiracji

Karol Strasburger zdradził również, że to właśnie żona jest dla niego największą inspiracją. Oprócz tego aktor ujawnił także, że żona jest jego wielką fanką i na bieżąco śledzi jego zawodowe poczynania. "Jest dla mnie muzą. Takim natchnieniem. U nas w pracy potrzebna jest taka życzliwość bardziej niż takie mówienie komplementów, które w wielu przypadkach są nieuczciwe" - wyjawił w rozmowie z portalem Pudelek.pl.

Karol Strasburger o komentarzach

Czy Karol Strasburger czyta plotki na swój temat? "Jeśli mam kogoś, kogo nie znam, a on siedzi po cichu i gryzmoli na komputerze, przeważnie jakieś nieprzyjemne rzeczy, to ja go zlewam, skreślam i traktuję go, jakby go nie było. Bo dla mnie są to tchórzliwe wypowiedzi ludzi, którzy chowają się za ekranem" - stwierdził.