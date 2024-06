Julia Wieniawa w ostatnim czasie była jurorką program "Mam talent!". Teraz na platformie Amazon Prime Video można oglądać film "Nieobliczalna", w którym aktorka wciela się w dosyć skomplikowaną postać młodej dziewczyny.

Reklama

Julia Wieniawa nakręciła odważne sceny łóżkowe

W podcaście RAPtowne Rozmowy została zapytana o dosyć odważne sceny łóżkowe, które musiała zagrać na potrzeby tej produkcji. Julia wyjaśniła, że początkowo miało ich w ogóle w produkcji nie być. Aktorka zdecydowała się je zagrać i nie korzystała z pomocy dublerki.

Kto pomagał aktorce w pracy?

Aby wszystko wyglądało profesjonalnie a Julia czuła się komfortowo podczas pracy nad ujęciami, pomagała jej koordynatorka scen intymnych. Aktorka przyznała, że była bardzo wdzięczna za to, że mogła skorzystać z jej pomocy.

Ja na początku w umowie miałam, że te sceny będą takie przykryte, zawoalowane, bezpieczne. Ale finalnie nasz reżyser mi to mądrze uargumentował i zorganizował mi bezpieczną przestrzeń. Jesteśmy aktorami, ciało to nasze narzędzie pracy. Obawiałam się tylko, że to odciągnie uwagę od tej trudnej roli, którą miałam zagrać. Tak się na szczęście nie stało - powiedziała Wieniawa,