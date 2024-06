Magdalena Schejbal popularność zdobyła dzięki roli Basi w serialu "Kryminalni" telewizji TVN. To właśnie wtedy stała się powszechnie rozpoznawalna i zyskała ogromną sympatię. Zagrała również Ewę Drawską, główną bohaterkę serialu Polsatu "Szpilki na Giewoncie" (2010–2011). Za tę rolę otrzymała nominację do nagrody Telekamery 2011 w kategorii „Aktorka” oraz została nagrodzona w plebiscycie Róże Gali w kategorii „Media”. Również w 2010 dołączyła do obsady serialu TVP1 "Blondynka".

Problemy finansowe Magdaleny Schejbal

Przyszedł jednak w życiu aktorki czas, gdy musiała stawić czoła poważnym problemom. W podcaście Żurnalisty Magdalena Schejbal szczerze o nich opowiedziała. Wszystko przez inwestycję w gastronomię.

Po przygodzie z aktorstwem Schejbal poszła w gastronomię. To jednak także okazał się nietrafiony pomysł. Zakopiańska restauracja Schejbal została przejęta przez oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z powodu zaległości w płaceniu czynszu.

"Nie było kasy. Zresztą do tej pory jest tak, że przecież po tych sytuacjach związanych z robieniem biznesów też jest różnie. Ale to są rzeczy, które się bierze na klatę. Były takie momenty, że nie miałam na chleb. Wstydziłam się zadzwonić do mamy i do taty, żeby powiedzieć, że nie mam na chleb (...). W tych czasach też się tak zdarza, że na przykład są płatności, które się ociągają, bo coś tam zrobiłeś, ale musisz poczekać na to, aż te pieniądze spłyną - powiedziała Magdalena Schejbal.