Mama Macieja Musiała, czyli Anna Markiewicz-Musiał to również agenta syna. Gdy aktor zaczynał grać w serialu "Rodzinka.pl" była jeszcze żoną Andrzeja Musiała. To małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Do rozwodu doszło w 2014 roku.

Niedawno okazało się, że mama Macieja Musiała planuje po raz drugi wyjść za mąż. Gdy młody aktor brał udział w "Tańcu z gwiazdami" w jednym z odcinków tańczył właśnie ze swoją mamą. Okazało się wówczas, że Anna Markiewicz-Musiał w czerwcu bierze ślub. Wygadał się sam Maciek.

Mama Macieja Musiała zamieściła post o ślubie

Ceremonia odbyła się w miniony weekend. Zdjęcie Maćka z wesela mamy trafiło do sieci. Teraz ona sama potwierdziła te doniesienia. Na InstaStory opublikowała zdjęcie, na którym prezentuje obrączkę. W poście, który zamieściła na Instagramie pokazała rękę męża z obrączką. Pod fotografią zamieściła też wpis.

1. Podziękowanie za wszystko, co się wydarzyło. Niespodziewanie, nieoczekiwanie, po ludzku nie do pomyślenia, wymyślenia, zaplanowania. A po Bożemu według obietnicy: zaufaj, jestem z tobą, widzę, mam plan, u mnie wszystko jest możliwe. Moje horyzonty są szersze niż myślicie, a moja miłość przekracza wasze wyobrażenia. 2. Wdzięczność. 3. Najpiękniejsza codzienność - napisała.