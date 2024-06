Maciej Dowbor przez wiele lat był jedną z największych gwiazd Polsatu. W środę wieczorem niespodziewanie poinformował, że podjął decyzję o odejściu. Za kulisami mówi się, że czuł się niedoceniany, a dodatkowym impulsem było zwolnienie jego mamy, Katarzyny Dowbor, która przez 10 lat prowadziła "Nasz nowy dom". W swoim oświadczeniu dodał, że "czuje się wypalony".

Maciej Dowbor przejdzie do TVP?

Jak nieoficjalnie dowiedział się Pudelek, wszystko wskazuje na to, że już jesienią Maćka Dowbora ponownie zobaczymy na ekranie, ale... w Telewizji Polskiej. Źródła portalu wskazują, że są pomysły, by razem z mamą poprowadzili "Pytanie na śniadanie".

"Po wakacjach widzowie zobaczą odświeżone studio. Zmieni się także oprawa, a także część prowadzących. Wszystkim zależy na tym, by Maciek dołączył do swojej mamy i razem z nią stworzył duet" - powiedział portalowi Pudelek.pl informator TVP.

Jaki jest komentarz Macieja Dowbora?

Katarzyną Dowbor zapytana, czy to prawda, że Maciej Dowbor przejdzie do TVP odparła: "Dla dobra mojego syna nie będę się wypowiadać".

Maciej Dowbor także nie chciał odpowiadać na pytania o przejście do TVP. "Wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie, zawarłem w moim oświadczeniu" - przekazał Pudelkowi.pl.

Za kulisami mówi się również, że Dowbor miałby poprowadzić nie tylko śniadaniówkę, ale i "The Voice of Poland". Taką wersję potwierdza również "Fakt".