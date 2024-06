Robert Janowski był prowadzącym program "Jaka to melodia?" w latach 1997-2018. Po jego odejściu z TVP prowadzącym został Rafał Brzozowski. Obecnie trwa wakacyjna przerwa w nagraniach. Program powróci po przerwie, ale nie podano, kto je poprowadzi.

Robert Janowski komentuje plotki o powrocie do TVP

Jak donoszą media ma to być Robert Janowski, który powraca do TVP. W ostatnim czasie zaczęły także krążyć plotki, że Monika Janowska również miałaby towarzyszyć mu na planie "Jakiej to melodii?". Te spekulacje sprawiły, że prezenter sam zabrał głos. Zamieścił screeny artykułów na swój temat i zamieścił komentarze do nich. Przy okazji zaapelował o rozwagę.

Ktoś we mnie wierzy i wymyślił, że "pozwalniam". A ja mówię, że najpierw muszą mnie chyba zatrudnić w TVP, żeby cokolwiek. Póki co bez etatu. Nie trzeba zatem ,"drżeć" o przyszłość. Pracownicy programu mogą spać spokojnie -napisał w sieci.

Prezenter nawiązał do słów Andrzeja Dudy

Przy okazji nawiązał do słów wypowiedzianych ostatnio przez Andrzeja Dudę. Prezydent, z którego żartowano na festiwalu w Opolu stwierdził, że "ważne, że nazwiska nie przekręcają".

Mówią, że "niech piszą, ważne, by nazwisk nie przekręcali". Nie przekręcili i trzeba pochwalić. A reszta to tylko drobnostki i się nie trzeba zanadto przejmować. Piękne lato mamy tego roku, za chwilę wakacje, a potem...? A potem jesień będzie nasza - stwierdził Robert Janowski.