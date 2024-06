Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza poznały się w dzieciństwie. I od tamtego czasu się przyjaźnią. Jedna o drugiej nie opowiada w mediach. Teraz była wyjątkowa okazja, bo Katarzyna Nosowska wraz z synem, Mikołajem Krajewskim, zaprosili Agatę Kuleszę do podcastu "Bliskoznaczni".

Reklama

Wzajemne wsparcie

Katarzyna Nosowska była wsparciem dla swojej przyjaciółki podczas bardzo trudnego i medialnego rozwodu z Marcinem Figurskim. Jak przyznała Agata Kulesza w rozmowie z magazynem "Twój Styl" - piosenkarka była i jest dla niej drogowskazem i najlepszym doradcą.

Katarzyna Nosowska też nie zawsze miała udane życie uczuciowe. W 2001 roku poznała Pawła Krawczyka. Szybko się w sobie zakochali, ale pojawiły się problemy, bowiem mężczyzna zmagał się z alkoholizmem. Miał też problemy z wiernością. W mrocznych chwilach Katarzyna Nosowska mogła liczyć na wsparcie Agaty Kuleszy.

Katarzyna Nosowska ma plan

Podczas rozmowy w podcaście "Bliskoznaczni" poruszono w pewnym momencie temat śmierci. Katarzyna Nosowska zaczęła się zastanawiać, co będzie się działo z jej mężem, gdy jej zabraknie.

Ty mi dałaś swoje pamiętniki, a co ja ostatnio chciałam ci dać? Co ci właściwie przyobiecałam? Powiedziałam do Agaty: Gdybym ja umarła, to chciałabym, żeby Agata i Paweł byli razem (...) Znali mnie najlepiej, więc uważam, że to by było wspaniałe. Paweł jest super, Ty jesteś super. Pasujecie do siebie. I wtedy to wszystko będzie Wasze, kochani! - powiedziała Katarzyna Nosowska.