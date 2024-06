Edward Kubacki, uczestnik trzeciej edycji popularnego programu "Sanatorium miłości", zasłynął ze swojej bezpośredniości i szczerości. Nie wszystkim paniom się to podobało. W programie nie udało mu się znaleźć miłości, ale szczęście na niego czekało. Kontakt z damą swojego serca nawiązał przez media społecznościowe.

Szczęście czekało na Edwarda

"Los dał mi Hanię. Napisała do mnie na Facebooku, że podobałem jej się w programie. To mnie ujęło. Zaprosiłem ją na spotkanie, przyjechałem do Bydgoszczy z czerwonymi różami. Kiedy ją zobaczyłem, wiedziałem, że opuścimy kawiarnię razem. Od razu zaiskrzyło na 100 fajerek" - mówił Edward blisko cztery lata temu o początkach ich relacji.

Miłość między Hanią a Edwardem kwitnie już od trzech lat. Mężczyzna w jednym z wywiadów zdradził plany wobec swojej partnerki. Czy planują ślub? Uczestnik "Sanatorium miłości", który ma za sobą już jedno małżeństwo i rozwód, postawił sprawę jasno.

Będzie ślub?

"Ja już jeden ślub miałem i rozwód też, więc wspomnienia mam nie najlepsze, ale kto mówi, że tym razem będzie katastrofa? Trzeba być optymistą, bo życie mamy jedno i ono szybko mija" - zdradził w rozmowie z "Telemagazynem". Dodał, że musi porozmawiać ze swoją partnerką i poczynić pewne ustalenia.

Oaza szczęścia

Edward i Hania mieszkają razem od 2022 r. Stworzyli swoją oazę spokoju w Czernikowie. Edward chwali swoją partnerkę za to, że dba o dom i ogród. On za to wozi ją swoim nowym, elektrycznym samochodem.

"Odkrywaliśmy to stopniowo i teraz możemy powiedzieć, że jest idealnie. Miłość i seks idą u nas w parze. Inni mogą nam zazdrościć" - podsumował Edward w wywiadzie dla Pomponika.

Choć za Edwardem wiele trudnych doświadczeń, to mężczyzna stara się myśleć pozytywnie. Jak się okazuje, możliwe jest to, że i oni staną niebawem na ślubnym kobiercu.