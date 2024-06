W oficjalnym komunikacie Pałac Buckingham potwierdził obecność króla Karola III na urodzinowej paradzie wojska. Udział w uroczystości księżnej Kate raczej na pewno nie dojdzie do skutku, choć jej fani cały czas liczą na cud.

Bez księżnej Kate?

To, że żona następcy tronu nie będzie obecna na Trooping the Colour ogłosiły oficjalnie służby prasowe Pałacu Kensington.

"Księżna Walii, która nie powinna wracać do swoich oficjalnych obowiązków, dopóki lekarze nie wyrażą zgody, nie weźmie udziału w Przeglądzie Pułkownika, tradycyjnej próbie 8 czerwca przed Trooping the Colour" - napisano w komunikacie. Co prawda nie wspomniano o jej udziale w samej paradzie, ale jest to raczej wykluczone.

Król Karol III wystąpi inaczej niż zwykle

W ub.r. król Karol III poprowadził przegląd wojska siedząc na koniu. W tym roku będzie podróżował w powozie w towarzystwie królowej Camilli. Nie wiadomo, czy na tę decyzję wpłynęło leczenie nowotworu, czy wiek monarchy. Faktem jest, że Karol podąża śladami swojej matki Elżbiety II. Królowa siedziała w powozie od 1987 r., podczas gdy jej mąż książę Filip brał udział w paradzie konno aż do 81. roku życia.

Trooping the Colour czyli…

Trooping the Colour to parada wojskowa, która odbywa się na cześć panującego monarchy od 260 lat. Bierze w niej udział 1400 maszerujących żołnierzy, 200 koni i 400 muzyków. Punktem kulminacyjnym jest pojawienie się rodziny królewskiej na balkonie pałacu Buckingham i późniejszy przelot myśliwców brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych.