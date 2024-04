Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, należy do najpopularniejszych modowych blogerek w Polsce. Ma też własną markę odzieżową. Stylizacje Maffashion pojawiają się w prestiżowych magazynach poświęconych modzie. Przedsiębiorcza 36-latka odnosi sukcesy zawodowe. Dobrze radzi sobie też w show-biznesie.

Julia Kuczyńska przez 4 lata tworzyła związek ze współtwórcą youtube'owego kanału AbstrachujeTV, Czarkiem Jóźwikiem. Niewiele krócej spotykała się z Sebastianem Fabijańskim, ojcem ich narodzonego w 2020 r. syna Bastiana. Jej rozstanie z aktorem odbyło się w atmosferze skandalu. Potem spotykała się z influencerem o pseudonimie "Blu3aby". Ale i ten związek nie przetrwał.

"Maffashion" - z miłości do warzywa

Skąd wziął się pseudonim Julii Kuczyńskiej, czyli "Maffashion"? Jak się okazuje jego pochodzenie wiąże się z dzieciństwem celebrytki. Chodzi o miłość Julii do marchewki, którą nazywała "maffefką", gdy była mała. To słowo do niej przylgnęło i tak wołały na nią dzieci na podwórku. Potem jej pseudonim ewoluował i funkcjonowała wśród znajomych jako "Maff". Gdy założyła modowy blog, w jego nazwie pojawił się właśnie jej pseudonim.

"W ogóle to jest nazwa od marchewki, ale to jest naprawdę długa historia. Miałam ksywkę kiedyś w rodzinnym mieście "Maffefka" i jak zakładałam bloga, po prostu jedno "f" wykorzystałam jako fashion, cała filozofia" - mówiła w wywiadzie cytowanym przez portal Radio ESKA.