Ewelina Lisowska po dosyć długiej przerwie ma wrócić na scenę. Zanim jednak do tego dojdzie, piosenkarka postanowiła kolejny raz wybrać się na egzotyczne wakacje i wygrzać w promieniach gorącego słońca.

Ewelina Lisowska wygina ciało na plaży

Nie od dziś wiadomo, że Lisowska uwielbia podróże i korzysta z każdej wolnej chwili, by gdzieś wyjechać. Tym razem wybrała się do Cascate del Mulino w Toskanii. Jednak to nie okoliczności przyrody, ale ciało celebrytki odziane w skąpe bikini wywołało największe emocje.

Czy warto odwiedzić Cascate del Mulino? Zdecydowanie! Jest to sieć wodospadów, z których wody termalne utworzyły schodki i dziesiątki pomniejszych basenów. Woda jest cieplutka i wcale nie przeszkadzało mi, że dzisiaj termometr wskazywał tylko 18 stopni. Na pewno jeszcze tam wrócę! - napisała pod postem Ewelina Lisowska.

Internauci nie kryli zachwytu. W komentarzach zaroiło się od komplementów.

"Co za ciało"; "Bogini"; "Wyglądasz kusząco" - pisali.