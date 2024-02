W pierwszą niedzielę marca rusza nowa edycja "Tańca z gwiazdami", w której wystąpią: Kamil Baleja, Filip Chajzer, Dagmara Kaźmierska, Beata Olga Kowalska, Adam Kszczot, Aleksander Mackiewicz, Maffashion, Maciej Musiał, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Roksana Węgiel, Anita Sokołowska i Krzysztof Szczepaniak.

Tańca uczyć ich będą m.in. znani już widzom: Michał Danilczuk, Sara Janicka, Jacek Jeschke, Michał Jeziorowski, Marcin Hakiel (powraca do programu po 15 latach), Katarzyna Vu Manh i Hania Żudziewicz, a także telewizyjny debiutanci: Magdalena Guzik, Kamil Gwara, Michał Kassin, Mieszko Masłowski, Magdalena Perlińska, Izabela Skierska i Daria Syta. Poznaliśmy już pierwsze pary nowego sezonu "Tańca z gwiazdami".

Rozczarowany Marcin Hakiel

- Marcin chciał tańczyć z Maffashion - mówi się za kulisami programu. W pierwszej chwili wydawało się, że Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska będą jedną z najgorętszych i najlepiej dobranych par. Szybko jednak okazało się, że owszem, między nimi iskrzy, ale producentom nie o to chodziło. Jak donosi "Super Express" Hakiel i Kaźmierska uważają, że powinni mieć młodszych partnerów.

- Hakiel miał wielkie ambicje i chciał tańczyć z Maffashion, bo wie, że z Dagmarą Kryształowej Kuli nie zdobędzie. Obawia się, że nawet gdyby ratowały ich głosy widzów, to ona sama może zrezygnować przez problemy zdrowotne - mówi "Super Expressowi" osoba związana z produkcją. Podobno nauka tańca nie idzie "Królowej życia" zbyt dobrze.

- Tańczy "jak pień". Podchodzi do tego na zasadzie, że jest, pokaże się i tyle i że dzięki głosom widzów będzie przechodziła dale – wynika z przekazanych dziennikowi informacji.

Dagmara Kaźmierska miała groźny wypadek. Groziła jej amputacja nogi

Dagmara Kaźmierska w 2019 r. uległa groźnemu wypadkowi. Prowadzone przez nią auto zjechało z drogi i uderzyło w betonowy słup. Celebrytka doznała m.in. zmiażdżenia stawów skokowych i pięt. Groziła jej nawet amputacja nogi. Na szczęście tak się nie stało, ale konieczna była długa rehabilitacja.

- Nie jestem w stanie ustać długo na nogach. Wypadek do końca życia będzie dawał się we znaki. Moje nogi nigdy już nie wrócą do pełnej sprawności – wyznała "Super Expressowi".