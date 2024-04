Waldemar, który popularność zdobył dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony" zorganizował u siebie na profilu w mediach społecznościowych sesję "Q&A". Odpowiedział na pytania, dotyczące jego relacji z Dorotą. W ostatnim czasie wokół pary znów zrobiło się gorąco, a nawet pojawiły się niepokojące doniesienia o kryzysie w ich związku. Teraz internauci zwrócili się do rolnika z pytaniami, jak jest naprawdę. Waldemar od odpowiedzi się nie uchylał.

Reklama

Sesja pytań i odpowiedzi u Waldemara

"Jeśli chcecie mnie o coś zapytać bo wiele jest takich kwestii, insynuacji różnych, różnie gazety piszą na mój i Dorotki temat- jeśli chcecie się zapytać, jak jest w realu nie krępujcie się, walcie śmiało postaram się odpowiedzieć" - zapraszał rolnik internautów do zadawania pytań.

Reklama

Fani oczywiście chcieli wiedzieć, jak wygląda jego relacja z Dorotą i czy nadal są razem. A jeśli u nich wszystko w porządku, to jakie mają plany na przyszłość.

Waldemar o relacji z Dorotą

Waldemar napisał m.in., że "artykuły i nagłówki wyssane z palca byle tylko wzbudzić zainteresowanie"."Ze mną i Dorotką jest wszystko jak trzeba" - dodał rolnik.

Jeden z internautów dopytywał, jak długo się spotykają. "Ile jesteście razem?" - zapytał. Waldemar nie uchylił się od odpowiedzi i z dumą odparł, że właśnie mają mały powód do świętowania. "Wchodzimy w ósmy miesiąc naszej relacji" - napisał.

Waldemar i Dorota planują dziecko?

W rozmowie z "Faktem" Waldemar mówił niedawno o dziecku. "Zawsze chciałem mieć jeszcze dziecko. Nie rzucam słów na wiatr. Zawsze mówiłem, że chciałbym mieć chociaż jedno dziecko z Dorotką. Ona też chce" - zapewnia rolnik. "Ja mam 42 lata co prawda, ale jak dziecko będzie miało 18 lat, to ja będę 60-latkiem. Trzeba powoli myśleć o tym. Zawsze do tego tematu bardzo poważnie podchodziłem" - liczył rolnik. Dodał, że marzy mu się, by mieć z Dorotą córkę. "Ponoć to jest taka wyjątkowa relacja. Byłaby córeczka tatusia" - powiedział