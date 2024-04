Wielki finał tegorocznego konkursu Eurowizji odbędzie się 11 maja. Zaśpiewa w nim 26 wykonawców, w tym 20 reprezentantów krajów, którzy przejdą półfinały oraz przedstawiciele "wielkiej piątki" i Szwecji.

Luna zmaga się z hejtem

Luna, reprezentantka Polski, już 26 kwietnia wylatuje do Szwecji, by tam przygotowywać się do występu. Na scenie w Malmo Arena artystka zaśpiewa utwór „The Tower”. Wybór jurorów TVP - pokonała m.in. Justynę Steczkowską - spotkał się ze sporą krytyką ze strony internautów, a niektórzy wprost atakowali piosenkarkę. Aleksandra Katarzyna Wielgomas nie ukrywała, że hejt mocno przyćmił jej radość ze zwycięstwa. - Jest mi przykro - mówiła wielokrotnie.

Michał Szpak z przesłaniem dla Luny

Luna ma już za sobą pierwsze próby oraz występy na eurowizyjnych pre-party. Relacje z tych wydarzeń podsyciły krytyczne opinie na jej temat. Teraz głos zabrał Michał Szpak, który reprezentował Polskę na Eurowizji w 2016 r. Konkurs zakończył wtedy na 8. miejscu.

"Wspaniałą wskazówkę dostałam od Michała Szpaka, który jest niesamowicie dobrą duszą. On mi po prostu powiedział: słuchaj siebie, wiele osób będzie ci dawało jakieś rady, ale to ty wiesz, co masz robić; skup się na sobie, posłuchaj swojej intuicji i zaufaj sobie; uwierz w siebie, to jest najważniejsze" - powiedziała Luna w rozmowie z portalem Na temat.

Eurowizja 2024 - kiedy i gdzie oglądać?

Pierwszy półfinał Eurowizji 2024 odbędzie się 7 maja, wtedy na scenie zaprezentuje się m.in. nasza reprezentantka Luna. Drugi półfinał będzie miał miejsce dwa dni później. Finał Konkursu Piosenki odbędzie się 11 maja. Konkurs transmitowany jest przez publicznych nadawców każdego z uczestniczących krajów. W przypadku Polski będzie to TVP. Transmisja odbędzie się 11 maja o godzinie 21:00.