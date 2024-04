7 maja na scenie w Malmö Luna reprezentować będzie Polskę w konkursie Eurowizji. Na razie musi jednak zrobić wszystko, by wrócić do formy.

Luna: Głos nie działa tak, jakby się chciało

Jak się okazuje, piosenkarka ma problemy zdrowotne, na które dodatkowo nałożyły się "stres i nerwy". Musiała nawet na jakiś czas zrezygnować z koncertów, żeby zadbać o swoje struny głosowe.

Reklama

"Siłą rzeczy jest stres i są trochę nerwy, zwłaszcza że troszeczkę podupadłam na zdrowiu i to jest taki moment, gdzie czuję się bezradna i trochę bezsilna, bo ten głos nie działa tak, jakby się chciało, więc troszeczkę stresu jest" – powiedziała agencji Newseria Lifestyle Luna. "Wierzę, że teraz na chwilę będzie odpoczynek głosu, żeby później w Szwecji wzrosnąć i żeby dać z siebie 200 procent" – zapewniła.

Reklama

Piosenkarka ma świadomość, że z powodów zdrowotnych zawiodła swoich fanów. W rozmowie z agencją obiecała jednak, że zrekompensuje im te niedogodności.

"Z bólem serca musiałam odwołać koncerty i bardzo źle się z tym czuję, bo chciałam się spotkać z moimi fanami, z osobami, które kupiły bilety na koncert, bo energia, która tam jest, i wsparcie, które dostaję od widzów, jest zupełnie jak nie z tego świata. […] Natomiast jednak musiała tutaj wejść jakaś dawka rozsądku i odpowiedzialności. Myślę, że to jest dobra decyzja, bo mój głos był w bardzo złym stanie, a on przecież musi brzmieć idealnie na Eurowizję, to jest najważniejsze" – przekonywała.

Luna "powoli wraca do formy"

Zegar tyka, występ na prestiżowym konkursie coraz bliżej, zatem wokalistka przechodzi teraz ekspresową kurację pod opieką sztabu fachowców, wśród których są m.in. laryngolog, foniatra i specjalista od emisji głosu.

"Jestem teraz na antybiotykach, leczę ten głos i powoli wracam do normalności. Zaczęłam też treningi wokalne, a jeszcze dwa dni temu zupełnie nie mówiłam" – podkreśliła Luna w wywiadzie.

Reklama

Reprezentantka Polski nie daje sobie przy tym taryfy ulgowej. Luna chce wypaść jak najlepiej i godnie reprezentować Polskę.

"Cały czas coś dopracowujemy, bo to jest tak, że nigdy nie da się postawić kropki i powiedzieć: OK, już jesteśmy gotowi, już jest wszystko zrobione. Można cały czas jeszcze coraz więcej ćwiczyć. Natomiast już cały koncept powstał, wiem już, jak to będzie wyglądać, teraz pozostają tylko próby, już stricte treningi wokalne i treningi taneczne, żeby to dopracować na 100 procent" - wyznała.

Przy okazji Luna zdradziła, że podczas jej występu na scenie będzie trzech tancerzy, a nad show pracuje cała ekipa, łącznie z "choreografem i asystentem choreografa".

"[…] cały team, który działa nad tym, żeby w maju po prostu wypaść spektakularnie, jest ogromny. To jest nawet kilkadziesiąt osób" – przyznała Luna.