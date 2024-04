Niedzielne wieczory należą od początku marca do "Tańca z gwiazdami". Za nami ćwierćfinał programu. Uczestnicy show wystąpili na parkiecie m.in. razem ze swoimi bliskimi Ósmy odcinek rozpoczął się dość nietypowo, bo od pożegnania. Dzięki wideorozmowie widzowie znów mogli zobaczyć Dagmarę Kaźmierską, która kilka dni temu, ze względu na kłopoty zdrowotne, zrezygnowała z dalszego udziału w programie. Skazana w przeszłości na więzienie celebrytka jeszcze raz podziękowała widzom za wsparcie, zwróciła się do Iwony Pavlović, a także zdradziła, kto jest jej faworytem w walce o Kryształową Kulę.

Komu kibicuje Dagmara Kaźmierska?

Dobry wieczór kochani, dobry wieczór szanowni państwo, cześć Hakielku. Gorzej bywało i brawo bili. Boli mnie wszystko, jestem obolała, ale jestem z wami sercem. Musicie dalej oglądać program, bo to jest najpiękniejszy program w tym kraju i wszyscy, którzy oddawali na mnie głosy, bardzo was proszę, żebyście sobie faworyta wybrali. Teraz poprzeczka jest bardzo wysoko, wszyscy cudownie tańczą, więc ja już nie psuję tego obrazka. Moje serce jest z naszą Roxie, z naszą iskierką- powiedziała Dagmara.

Niedelikatna uwaga Krzysztofa Ibisza w "Tańcu z gwiazdami"?

Zgodnie z regulaminem programu, po rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej, do rywalizacji powróciła para, która odpadła w poprzednim odcinku. Czujnym widzom nie umknęło, w jaki sposób Krzysztof Ibisz przywitał Krzysztofa Szczepaniaka i Sandrę Janicką. Prowadzący wspomniał m.in., że teraz "ćwierćfinał może być na najwyższym tanecznym poziomie". Wiele osób odczytało słowa prezentera jako wbicie szpili "królowej życia". Na instagramowym profilu "Tańca z Gwiazdami" natychmiast pojawiły się komentarze oburzonych fanów.

Fani Dagmary Kaźmierskiej oburzeni

"Trochę niemiło, że Ibisz dal do zrozumienia, że bez Dagmary będzie teraz program na najwyższym tanecznym poziomie...; Chamstwo goni chamstwo w tej edycji; Słowa Ibisza nie na miejscu. Dagmara obniżała poziom programu? Dzięki niej stacja miała wysoką oglądalność, a co za tym idzie większe zyski. Wydaje mi się, że z tego płacą pracownikom za pracę; Co za denne komentarze nawiązujące do Dagmary. Takiego chamstwa to nie było w żadnym programie TV; Straszne chamstwo w tej edycji" - napisali oburzeni widzowie "Tańca z gwiazdami".

Kto odpadł z ósmego odcinka "Tańca z gwiazdami"?

W ósmym odcinku programu pożegnali się z walką o Kryształową Kulę Krzysztof Szczepaniak i Sandra Janicka. Para odpadła w siódmym odcinku, ale wróciła po tym, jak zrezygnowała Dagmara Kaźmierska. Krzysztofa Szczepaniaka i Sandrę Janicką powrót do programu zaskoczył i mieli zaledwie dwa dni na przygotowanie choreografii.