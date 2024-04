16 kwietnia stacja TVN nadała pierwszy odcinek nowego programu z Małgorzatą Rozenek-Majdan "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W każdej części celebrytka mierzy się z sześcioma mężczyznami i wykonuje ekstremalne zadania.

Małgorzata Rozenek przyjmuje wyzwania

Jej pierwszym przeciwnikiem był pisarz Łukasz Orbitowski, który jest zapalonym fanem sportu. Para ścigała się w lodowatych wodach Bałtyku. Niedawno celebrytka wyznała, że chętnie wzięłaby udział także w programie tanecznym. Czy Małgorzata Rozenek pojawi się w następnej edycji "Tańca z gwiazdami"? Jeśli chodzi o ten format, to jest jedno ważne "ale", które uniemożliwia jej udział.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Małgorzata Rozenek rwie się do tańca

Małgorzata Rozenek wyraziła chęć wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami", ale ma pewien problem. Od lat prezenterka jest gwiazdą TVN, a taneczny show realizuje Polsat. I to jest główna przeszkoda. "Gdyby "Taniec z gwiazdami" był w TVN, byłabym pierwsza na liście zgłoszonych. Kocham taniec, uwielbiam taniec towarzyski, energię, którą taniec ze sobą niesie. To jest piękny sport i piękna sztuka jednocześnie" - powiedziała celebrytka. Małgorzata Rozenek podkreśliła, że udział w programie to przede wszystkim niezwykłe doświadczenie i gdyby format ponownie realizowany był w jej rodzimej stacji, nie miałaby żadnych obiekcji.

"Nigdy nie miałabym innej okazji, żeby trenować po osiem godzin dziennie, bo oni po tyle trenują i uważam, że to jest piękne doświadczenie, które zawsze będzie z nimi. Gdyby "Taniec z gwiazdami" był w TVN, na pewno chciałabym zatańczyć (...). To marzenie jest na liście raczej tych niemożliwych. Prędzej zrobię tego Ironmana, niż zatańczę w "Tańcu z gwiazdami" - wyznała w rozmowie z "Party".