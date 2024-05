Zakończona właśnie 14. edycja "Tańca z Gwiazdami" przyniosła wiele emocji. Nie brakowało wzruszających występów, skandali, rzekomych romansów. Ostatecznie Kryształową Kulę wygrała Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeschke.

Na parkiecie rywalizowała z Roksaną Węgiel i Michałem Kassinem oraz Maffashion i Michałem Danilczukiem. Widzowie na ekranach swoich telewizorów nie widzieli jednak wszystkiego, co działo się w programie. Jedno z nagrań zza kulis podbija sieć.

To nagranie z "Tańca z Gwiazdami" podbija sieć

Internauci uważają, że jego bohater również powinien otrzymać Kryształową Kulę i zostać zwycięzcę tanecznego show. Chodzi o operatora, który "tańczył" na parkiecie z gwiazdami. Mężczyzna trzymając ciężki sprzęt filmował pary z bliska i można powiedzieć, że w pewnym sensie razem z nimi "wirował" na parkiecie.

On powinien wygrać Kryształową Kulę; Oni tańczą tylko 1-2 tańce, a ten biedny gość tańczy cały odcinek; Ale wiecie, że on musi znać choreografię, by nie kręcić się pod nogami! To dopiero człowiek orkiestra. Świetna pamięć i kondycja - pisali internauci.