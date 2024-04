Dawid Woliński lubi drogie i ekskluzywne marki. Widać to tak w programie "Top Model", gdzie jest jurorem, jak i np. na jego profilu w mediach społecznościowych. Ostatnio projektant wystąpił w podcaście WojewódzkiKędzierski. Podczas rozmowy pojawił się wątek ubraniowych zakupów i ulubionych firm. Dawid Woliński pochwalił się najnowszymi nabytkami. Ile wydaje na zakupy? Kwota jest powalająca.

Gdzie Dawid Woliński robi zakupy?

Dawid Woliński wyjawił, że wiele rzeczy kupuje przez internet. Lubię to. Przeniosłem się na zakupy on-line i tam też spędzam dużo czasu, jestem ekspertem w kupowaniu rzeczy on-line. Potrafię znaleźć wszystko, kupić wszystko. Ostatnio kupiłem jakąś koszulę Dolce&Gabbana, która była już wycofana z produkcji, a mi była ona bardzo potrzebna do zestawu. Przyjechała do mnie z Kuwejtu - powiedział.

Tyle Dawid Woliński wydaje na ubrania

Następnie padło pytanie o to, ile Dawid Woliński miesięcznie przeznacza na ubrania. - Ja robię regularnie duże zakupy i dużo wydaję. Potrzebuję dużo zestawów do programu i lubię to, więc kupuję pod pretekstem, że to są rzeczy potrzebne do pracy - tłumaczył.

Dawid Woliński nie od razu podał sumę, którą wydaje na ubrania. Kuba Wojewódzki nie odpuszczał jednak. Duże zakupy to jest dziesięć tysięcy euro, więcej? - dopytał. - Takich dużych nie robię jednorazowo, ale miesięcznie myślę, że spokojnie - przyznał w końcu projektant mody. - Miesięcznie dziesięć tysięcy euro, czyli 45 tysięcy złotych, tak? - przeliczył szybko dziennikarz. - Tak. Przed programem na pewno robię takie duże zakupy, bo potrzebuję. Garnitur kosztuje 10-12 tysięcy złotych, - wyjaśnił Dawid Woliński.