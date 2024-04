Anna Markowska dała się poznać widzom, gdy brała udział w programie "Top Model". Poza tym, że po zakończeniu programu zaczęła częściej bywać na tzw. ściance i brać udział w sesjach zdjęciowych oraz pokazach mody, związała się również z Kubą Wojewódzkim. Para spotyka się już prawie od dwóch lat.

Anna Markowska świętuje 32. urodziny

Modelka pojawiła się nawet w jego programie. W jednym z ostatnich odcinków wcieliła się w rolę Wodzianki, gdy gościem był Sebastian Fabijański.

Swego czasu plotkowano, że to on spotyka się z Anną Markowską.

Na swoim Instagramie modelka właśnie zamieściła zdjęcia, na których uwieczniła ważne dla siebie wydarzenie. Anna Markowska celebrowała swoje 32. urodziny. Na fotografiach stoi z bukietem kwiatów w dłoniach i eksponuje swoje bardzo długie nogi w bardzo skąpym body z odważnymi wycięciami.

Internauci zachwycają się nogami Anny Markowskiej

Internauci nie kryli zachwytów. Posypały się komentarze.

Moja piękna; Nogi do nieba ma rakieta; Nogi do nieba petarda; Jak można mieć tak fantastyczne nogi? To powinno być karalne!- rozpływali się fani Anny Markowskiej.

Jak wam się podoba stylizacja i figura modelki?