Każda edycja "Tańca z gwiazdami" budzi ogromne emocje. Na planie programu narodziło się kilka romansów, m.in. między Marcinem Hakielem i Katarzyną Cichopek oraz Rafałem Maserakiem i Małgorzatą Foremniak. Teraz uwagę przyciąga przede wszystkim Dagmara Kaźmierska, która mimo że nie umie tańczyć, awansuje do kolejnych odcinków.

Reklama

Ciąża po dwóch latach starań

W dziesiątej edycji "Tańca z gwiazdami" wystąpiła Barbara Kurdej-Szatan. Okazuje się, że aktorka niedługo po zakończeniu przygody z programem zaszła w drugą ciążę.

Reklama

Ja zresztą po tamtym "Tańcu z gwiazdami" chwilę później zaszłam w ciążę. Mam wrażenie, że po dwóch latach starania, kiedy w końcu tańczyłam i moje ciało, dusza i umysł były tak szczęśliwe, że napiłam się wszystkim, co dobre. I to był dla mnie bardzo szczęśliwy czas - powiedziała aktorka w rozmowie z "Faktem".

Barbara Kurdej-Szatan o udziale w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"

Zapytana o to, czy zgodziłaby się wziąć udział w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami", w której wystąpiliby uczestnicy poprzednich edycji, nie wahała się ani chwili. - Ja bym po prostu się zgodziła, ale czy ktoś mnie zaprosi, to nie wiem, ale na pewno bym nie odmówiła ze względu na to, że po prostu taniec daje tyle radości i tyle szczęścia - powiedziała.