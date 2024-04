W14. polsatowskiej edycji " Tańca z gwiazdami" tancerzy oceniają Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Z poprzedniego składu jurorskiego została tylko Pavlović.

Agnieszka Kaczorowska, która jest aktorką i tancerką, starała się o miejsce w jury "Tańca z gwiazdami". To jej się niestety nie udało. Gdy oficjalnie ogłoszono, kto zasiądzie w gronie ekspertów, kilkakrotnie komentowała tę decyzję.

Agnieszka Kaczorowska skrytykowała wybór Tomasza Wygody do jury

Stwierdziła m.in., że Tomasz Wygoda nie jest autorytetem dla tancerzy, zajmujących się tańcem towarzyskim i nie powinien się znaleźć w składzie sędziowskim. "Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich nie jest autorytetem" - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem.

"Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. (...) Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę" - podsumowała.

Dlaczego Tomasz Wygoda nie od razu odpowiedział Agnieszce Kaczorowskiej?

Tomasz Wygoda jest tancerzem i choreografem. Zyskał aprobatę widzów "Tańca z gwiazdami". Długo nie odnosił się do tego, co powiedziała o nim Agnieszka Kaczorowska. Teraz w rozmowie z Plejada.pl jej odpowiedział.

Na szczęście mam swoje doświadczenie. Mamy też długą tradycję stoicyzmu jako filozofii. Między bodźcem a tym, jak zareaguję - tutaj wydłużam swój czas. Ale podstawową rzeczą jest to, że jej ocena nie jest związana kompletnie ze mną - powiedział Tomasz Wygoda.

Tomasz Wygoda wbija szpilę Agnieszce Kaczorowskiej

Bo jeśli ona może mieć jakiekolwiek żale czy pretensje, to powinna mieć je przede wszystkim do siebie. Dlaczego nie jest na tym miejscu? Przecież nikt nam w życiu nie kradnie rzeczy, nikt nam ich nie zabiera. I ja też nie jestem osobą, która komuś krzesełko spod "czterech liter" wyciąga. Myślę, że takie postrzeganie jest zbyt emocjonalne, trochę niepotrzebne - wyjaśnił choreograf.

Tomasz Wygoda ma radę dla Agnieszki Kaczorowskiej. Poleciłbym jedną rzecz: niech osoby, które mogą jeszcze tańczyć, które mają swoje lata młode, niech wykorzystują to na to, żeby działać, żeby nieść ten przekaz ze sceny, co mogą dać. Przyjdzie czas na to, żeby być sędzią. Przyjdzie czas na to, żeby być mędrcem - podsumował.