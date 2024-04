Za nami szósty odcinek 14. edycji "Tańca z gwiazdami". W grze nadal jest Dagmara Kaźmierska i jej trener Marcin Hakiel. Choć dostają od jurorów bardzo niskie noty, widzowie na nich głosują. Z programu odpadli już lepsi od Dagmary tancerze - tak twierdzą internauci.

Co usłyszała Dagmara Kaźmierska od Iwony Pavlović?

Ja bym ci chciała przypomnieć, że ten program się nazywa taniec z gwiazdami, a nie chodzenie z gwiazdami, nie człapanie z gwiazdami - powiedziała po niedzielnym występie Dagmary Kaźmierskiej "Czarna Mamba".

Chociaż jestem lekko rozczarowana, bo myślałam, że jeżeli marsz oparty jest na chodzeniu, to jak ty tu wyjdziesz, to po prostu rozwalisz parkiet, ale i tak - uwaga - to jest twój najlepszy taniec człapaniec — dodała Iwona Pavlović.

Wtedy syn celebrytki postanowił interweniować. Wkroczył na parkiet i zwrócił uwagę jurorce. Ja myślę, że pani Iwonka z takimi nogami by nawet kroku nie zrobiła. Przepiękny taniec - stwierdził Conan Kaźmierski, który zawsze broni jej jak lew.

Conana Kaźmierskiego ma być mniej w programie

Postawa syna Dagmary Kaźmierskiej miała nie spodobać się produkcji polsatowskiego show. Ponoć Kaźmierska została wezwana na rozmowę w tej sprawie.

"Produkcja "Tańca z Gwiazdami" ma dość Conana, który nie przestrzega zasad programu. Goście nie powinni wchodzić na parkiet, wręczać kwiatów i rzucać maskotek. Produkcja postanowiła porozmawiać na ten temat z Dagmarą. Od następnego odcinka Conana będzie mniej. Jest to program o gwiazdach i tancerzach, a nie o gościach z widowni" – powiedział informator portalu Pudelek.pl.