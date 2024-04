Marianna Schreiber przechodzi teraz bardzo trudne chwile. Żona polityka PiS na początku marca z mediów dowiedziała się, że jej mąż podjął decyzję o separacji.

Marianna Schreiber autorką piosenek

Marianna Schreiber niedawno gościła w podcaście "Pogadamy, Zobaczymy". Celebrytka zwierzyła się, że ma na swoim koncie kilka błędów, których żałuje. Chodzi o jej działalność muzyczną. Marianna Schreiber napisała teksty piosenek o wymowie politycznej i zaśpiewała je. W jednym z jej teledysków wystąpił Marcin Najman.

Marianna Schreiber mówi, czego najbardziej żałuje

Prowadzący Patryk Wołosz dopytywał influencerkę, czego żałuje najbardziej, wymienił przy tym przesłanie piosenek. Marianna oceniła całość, jako "cringe". Wyznała, że swojej decyzji pożałowała dopiero kilka miesięcy po tym, jak piosenki trafiły do sieci.

Może to jest tak, że ludzie lubią osoby szczere. I myślę, że ludzie za to właśnie głównie mnie lubią, że ja jestem szczera. Ktoś mi mówi: "Nagrałaś rap jakiś, to była masakra", a ja mówię: "No tak, to była masakra". Ja przyznaję, że to była tragedia, że nie powinnam była tego robić - wyznała.