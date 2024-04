Sławomir i Kajra od lat tworzą zgrane małżeństwo. Spędzają ze sobą bardzo dużo czasu, bo pracują razem. Raz na jakiś czas pojawiają się plotki o kryzysie w ich związku. W rozmowie z Pomponikiem odnieśli się do tych pogłosek i opowiedzieli, jak jest naprawdę.

Kajra i Sławomir pobrali się w 2011 roku. Mają siedmioletniego syna, Kordiana. W rozmowie z Pomponikiem powiedzieli, że przestali się już przejmować doniesieniami o rzekomym rozstaniu. Zapewnili też, że ich miłości nic nie zagraża.

Jak się układa Kajrze i Sławomirowi?

"Chyba się już przyzwyczailiśmy. Właściwie to chyba tak najbardziej to nasza rodzina dopytuje, czy na pewno, a czy może już, czy to faktycznie już ten moment, że ten rozwód będzie. No nie. Myślę, że nasza ostatnia piosenka pokazała, że mimo wszystko i mimo moich tych nerwów i trzaskania drzwiami, to ciągle jednak sobie przysięgaliśmy i tak tkwimy w tym" - powiedziała Kajra.