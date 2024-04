W ubiegłym miesiącu Marianna Schreiber poinformowała, że zamierza wrócić do wojska. Jak powiedziała, tak też zrobiła. Na Instagramie celebrytki pojawiła się nowa fotka, do której zapozowała w mundurze. Niedoszła rywalka Gohy Magical zaznaczyła, iż cieszy się możliwością przebywania na poligonie.

Nowe szczęście Marianny Schreiber

Marianna Schreiber zamieniła więc oktagon, gdzie ostatnio zaczęła robić karierę, na poligon. Przypomnijmy, że rozgłos zyskała dzięki "Top model", potem próbowała sił m.in. w polityce i w armii. Celebrytka wróciła właśnie do wojska, a zdjęciem w mundurze od razu pochwaliła się w sieci.

"Kiedy ty cieszysz się ładną pogodą w weekend, ja wracam do życia wojskowego" - zaczęła swój długi post. "Jak widzicie, jestem w letnim mundurze, pogoda się do niego dopasowała. Jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem!". W dalszej części celebrytka obwieściła, że zamierza pokazywać, co się dzieje w jednostce.

Marianna Schreiber z ograniczonym dostępem do telefonu

Jednocześnie uprzedziła, że nie zawsze będzie miała dostępu do telefonu. "W miarę możliwości będę wam chciała opowiedzieć o szkoleniu i życiu w jednostce, oczywiście wszystko za zgodą przełożonych. Jestem bardzo zbudowana profesjonalizmem, wyposażeniem indywidualnym żołnierza i wysokim poziomem szkolenia jak i samej jednostki. Natomiast jeśli nie będę pisała, to nie znaczy, że dzieje się coś złego tylko to, że mam bardzo ograniczony dostęp do telefonu, co chyba dla wszystkich jest naturalne i zrozumiałe" - wyjaśniła.

Dodała również, że telefon będzie mieć w czasie, gdy nie będzie miała zajęć. "Z góry uprzedzam, że wszystko, co teraz będzie się u mnie pojawiało ze szkolenia, jest za akceptacją bezpośrednich przełożonych. Telefon dostępny mamy tylko w czasie wolnym od ćwiczeń i zajęć dydaktycznych. Przyjemnie patrzeć na twarze ludzi, którzy tutaj są, bo naprawdę kochają Polskę" - podsumowała.