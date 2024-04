9 kwietnia wieczorem na Instagramie Joanny Kryńskiej pojawił się obszerny wpis, w którym dziennikarka poinformowała o operacji usunięcia guza mózgu.

"Od jakiegoś czasu nie ma mnie z Wami, są za to Wasze bardzo miłe wiadomości: Co się dzieje? Po rezonansie magnetycznym głowy - 8 marca - dowiedziałam, się, że czeka mnie operacja. Obsunęłam się Grzesiowi na ręce po wyniku. Ale On mnie podniósł. Trzeba było działać" - napisała.

Poinformowała też, jak się teraz czuje. "Mówię, chodzę, wracam szybko do sił, a włosy odrastają. Wynik histopatologii bardzo dobry. Po operacji mam drugie życie" - dodała.

Pod wpisem szybko pojawiło się mnóstwo wspierających komentarzy od fanów dziennikarki. Głos zabrało też wiele gwiazd oraz jej kolegów i koleżanek, nie tylko tych związanych ze stacją TVN.

"Podziwiam Twoją siłę, determinację, odwagę, czułość i delikatność opisu. Wdzięczność, że podzieliłaś się z nami swoim wielkim zwycięstwem. Gratulacje i życzenia szybkiego odzyskania tej cudownej energii oraz siły. Brakowało nam Ciebie w naszych domach bardzo" - napisała Anna Nowak-Ibisz.

"Do zobaczenia wkrótce, Asiu! Zdrowiej nam szybko, bo newsy bez Ciebie i Twojej cudnej energii - to nie to samo!" - komentowała Hanna Lis.

Kilka słów od siebie dodał też aktor Andrzej Seweryn: "Szanowna Pani, myślami z Panią, życząc powrotu do zdrowia najcieplej, jak potrafimy".

Odezwała się też m.in. Dorota Gardias. "Nasze najukochańsze słońce!!!! Kochamy Cię!!! Jesteś naszym Aniołem. Naszym darem… Naszą przyjaciółką, siostrą! Czekamy na Ciebie! Kochamy, wspieramy i jesteśmy! Możesz zawsze na nas liczyć!" - stwierdziła w emocjonalnym wpisie.