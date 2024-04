Ida Nowakowska zaczęła swoją karierę zawodową jako tancerka. 8 lat temu oceniała występy uczestników talent show "You Can Dance - Po prostu tańcz" emitowanego na antenie TVN. Potem przeszła do TVP. Została prowadzącą "Pytanie na śniadanie", "The Voice Kids" czy "Dance Dance Dance". Brała udział w wielu koncertach, organizowanych przez TVP. Uchodziła za ulubienicę byłego prezesa TVP, Jacka Kurskiego.

Ida Nowakowska zniknęła z "Pytania na śniadanie". Długo tego nie komentowała. Teraz w końcu opowiedziała, co czuła.

Ida Nowakowska o Jack Kurskim

W internetowym wydania "Wprost" ukazał się obszerny wywiad z gwiazdą Telewizji Polskiej. Zapytana o to, czy była "pupilką Kurskiego", poczuła się urażona.

"To stwierdzenie w podtekście podważa mój profesjonalizm i jest złośliwe w stosunku do obu stron, zarówno do mnie jak i państwa Kurskich" - stanowczo odpowiedziała.

Ida Nowakowska zapewniła, że uczciwie wygrała casting na prowadzenie programu "Bake Off Junior", w którym zadebiutowała w TVP. Przyznała, że nie miała wówczas żadnej styczności z prezesem.

"Z panem Jackiem Kurskim przez 4 lata rozmawiałam 3 razy. A czy byłam pupilką państwa Kurskich? Nie wiem, myślę, że warto zapytać o to bezpośrednio ich, ale myślę, że im przede wszystkim zależało na tym, aby programy, w których ja występowałam, bo tylko o tych mogę mówić, były robione z rozmachem, nowocześnie i na światowym poziomie, również dlatego widzowie je pokochali. Pewnego dnia, nagle dowiedziałam się, że pan Kurski z dnia na dzień został zwolniony, a chwilę potem jego żona. Równocześnie ja nadal pracowałam w "Pytaniu na śniadanie", obecnie kontynuuję pracę przy "The Voice Kids" - wyjaśniła Ida Nowakowska.

Ida Nowakowska poczuła się dyskryminowana

Podczas wywiadu padło też pytanie o wymianę gospodarzy "Pytania na śniadanie". Ida Nowakowska ujawniła, że doszło do tego "bez podania powodu".

"Z takim zachowaniem spotkałam się po raz pierwszy w życiu. Pierwszy raz poczułam się dyskryminowana i że zastosowano wobec mnie odpowiedzialność zbiorową. Nikt nigdy nie wyjaśnił mi, dlaczego straciliśmy wiarygodność. To nie chodzi o to, że Kinga miała inną koncepcję na ludzi prowadzących, bo do tego każdy reżyser ma prawo. Zrobiła to ostentacyjnie, nie zastanawiając się, że wielu osobom może zrobić krzywdę. Myślę, że zadziałały tu jej emocje, bo miała momenty, kiedy długo nie mogła znaleźć pracy" - zdradziła Ida Nowakowska.

Ida Nowakowska powiedziała, że teraz skupia się na kolejnych projektach w USA. Po drodze czekać będzie ją jeszcze ostateczne pożegnanie z widzami TVP podczas ogłoszenia wyników emitowanej obecnie 7. edycji programu "The Voice Kids".