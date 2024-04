Agnieszka Chylińska jest mamą trójki dzieci: 18-letniego Ryszarda, 14-letniej Estery i 11-letniej Krystyny. Gwiazda nie pokazuje zdjęć dzieci. Niewiele też o nich mówi. Czasem jednak robi wyjątki. Jesienią 2020 r. przez Polskę przetoczyła się fala protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym aborcja jest niezgodna z konstytucją, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. To właśnie wtedy piosenkarka postanowiła wspomnieć o opiece nad dziećmi, które wymagają więcej uwagi.

Agnieszka Chylińska o dzieciach

"Nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci jest dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo" - powiedziała Agnieszka Chylińska.

Czym interesują się córki Agnieszki Chylińskiej?

Agnieszka Chylińska jest jurorką w "Mam talent". Przy okazji oceniania jednego z występów, wspomniała o swoich córkach.

Ja siłą rzeczy jestem w temacie, bo mam dwie córki, które kochają k-pop i bardzo muszę to lubić - powiedziała Agnieszka Chylińska.

Występ piękny, kochacie to. Po drugie perfekcyjnie się prezentujecie na scenie. Za moich czasów by się powiedziało zagraniczne. Moje córki będą zachwycone. Na pewno by mnie utłukły, gdybym nie dała wam absolutnie szans - powiedziała do tancerek, które są zakochane w koreańskiej muzyce.