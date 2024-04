O programie "Czas na show. Drag me out" głośno było na długo przed premierą. Nie tylko z powodu oryginalnej treści, ale także znanego do dłuższego czasu konfliktu między Anną Muchą a Tomaszem Karolakiem. Okazało się bowiem, że Anna Mucha jest jurorką, która ocenia występu Tomasza Karolaka w roli drag qeen.

Reklama

Co się wydarzyło między Tomaszem Karolakiem i Anną Muchą?

Tomasz Karolak, czyli Długa Rolka i Himera w nowym odcinku zadedykowali występ swoim ukochanym kobietom, czyli córce Tomasza i mamie Himery. Zaprezentowali numer do przeboju "I Have Nothing" z repertuaru Whitney Houston.

Gwiazda "M jak miłość" zwykle nie jest łaskawa wobec Karolaka. Zdarzało jej się mówić, że drag w jego wykonaniu jest "toporny i wulgarny". Tym razem było inaczej.

Reklama

Mucha do Karolaka: "Ty jesteś niezłe ziółko"

Mucha zaczęła wypowiedź od pochwalenia Himery. Potem zwróciła się do Tomasza Karolaka.

"Ty jesteś niezłe ziółko, ja myślę. Ty sobie wymyśliłeś siebie w tym programie, a tymczasem okazuje się, że potrafisz! Brawo, Tomku! Byłam wzruszona, byłam oszołomiona tą lekkością. Potraktowałeś to na tyle, na ile potrafisz" - mówiła. Zdezorientowany gwiazdor nie przepuścił jednak okazji i wbił drobną szpilkę koleżance.

"Niesamowite, pani jurorka miła. Brawo! Bardzo dziękuję!" - skwitował, przerywając wypowiedź Anny Muchy.

"Poczekaj, poczekaj. Ja jestem po prostu przekonana, że ty to lubisz, że lubisz, jak się dokręca tobie śrubeczkę i potem się starasz" - odparowała aktorka.