21 marca premierę zadebiutował w sieci podcast Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek pt. "Serio?". Była para prowadzących z "Pytania na śniadanie" w pierwszym odcinków wiele mówiła o tym, czego doświadczyli ze strony mediów po tym, jak okazało się, że są razem.

Katarzyna Cichopek ma żal do Aleksandry Kwaśniewskiej

Katarzyna Cichopek wróciła wspomnieniami do wywiadu, którego Marcin Hakiel udzielił w programie "Miasto kobiet" Aleksandrze Kwaśniewskiej. Było to miesiąc po tym, jak Cichopek i Hakiel ogłosili rozstanie.

Największy hejt, jaki ja zebrałam, to od kobiet. Z "Miasta kobiet". Na kanale kobiecym. O co chodzi? Jak tak w ogóle można?! - powiedziała Katarzyna Cichopek.

Aleksandra Kwaśniewska odpowiada na zarzuty

Portal Plotek.pl skontaktował się z Aleksandrą Kwaśniewską. Nie wiem, o jakim hejcie mówimy, ponieważ nigdy nie powiedziałam o Kasi jednego złego słowa - powiedziała.

Jestem natomiast nieco zaskoczona, że jako osoba, która sama przeprowadziła na telewizyjnej kanapie setki rozmów z gośćmi zaproszonymi przez redakcję, może uważać, że za słowa tych gości odpowiada dziennikarz siedzący naprzeciwko - wyjaśniła w rozmowie z Plotek.pl. Dodała, że Marcin Hakiel przyszedł do programu, by rozmawiać o tym, czy we współczesnym świecie mężczyzna może jawnie okazywać emocje.

Przypominam, że tematem rozmowy z Marcinem nie było rozstanie z żoną, tylko emocje, które rzekomo nie przystoją mężczyźnie. Nikt z nas nie zakładał i nie oczekiwał, że padną jakiekolwiek szczegóły dotyczące tego rozstania. Trudno jednak, żebym rzuciła się kneblować gościa, który powiedział na ten temat równo dwa zawoalowane zdania - podsumowuje Aleksandra Kwaśniewska.

Rozmowa w "Mieście kobiet", o której mowa, była pierwszym dużym wywiadem Marcina Hakiela od ogłoszenia rozstania z Katarzyną Cichopek. To właśnie wtedy tancerz wyjawił, że jego była żona zostawiła go dla innego mężczyzny.